Luchino Visconti aveva il fascino assoluto
Luchino Visconti è stato uno dei registi più influenti e riconoscibili del panorama italiano, noto per aver realizzato alcuni dei film più importanti del cinema mondiale. La sua carriera si è estesa anche al teatro, dove ha lasciato un segno significativo come autore e regista. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua capacità di combinare eleganza, profondità e innovazione nelle sue opere.
Regista impareggiabile, autore di capolavori assoluti, maestro di metà del teatro e del cinema italiani. Cinquant’anni fa, il 17 marzo 1976, moriva Luchino Visconti. Lo ricorda con noi una testimone diretta del suo carisma ineguagliato: Caterina D’Amico, figlia della sua sceneggiatrice prediletta, Suso Cecchi D’Amico. Scrisse Zeffirelli: «Luchino era un Giove. Avvicinarsi a lui come entrare nell’Olimpo». «Luchino era naturalmente circonfuso da un’aura di fascino assoluto. Incuteva soggezione. Entrava in una stanza affollata e tu guardavi solo lui. Gli ammessi alla sua corte lo adoravano al punto da essere detti “gli alluchinati”. Perfino la mia tata, quando lui veniva da noi al mare, impazziva: “Come faremo? A casa sua gli cambiano le lenzuola tutti i giorni!”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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