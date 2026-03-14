Luchino Visconti aveva il fascino assoluto

Luchino Visconti è stato uno dei registi più influenti e riconoscibili del panorama italiano, noto per aver realizzato alcuni dei film più importanti del cinema mondiale. La sua carriera si è estesa anche al teatro, dove ha lasciato un segno significativo come autore e regista. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua capacità di combinare eleganza, profondità e innovazione nelle sue opere.