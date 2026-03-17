Luchino Visconti in tre atti e otto mesi Oggi La terra trema

Da oggi e fino a fine novembre, si tiene una rassegna dedicata a Luchino Visconti, incentrata sulla sua opera attraverso tre atti e otto mesi di eventi. La programmazione celebra i 120 anni dalla nascita e i 50 dalla scomparsa del regista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera. La scelta di questa formula mira a rappresentare i momenti salienti della sua produzione artistica.

Luchino Visconti “in tre atti“, da oggi a fine novembre. In occasione dei 120 anni dalla nascita e dei 50 dalla morte dell’autore una semplice rassegna non sarebbe bastata a ripercorrere le tappe fondamentali della sua opera. Così Cineteca Milano ha deciso di intraprendere un viaggio lungo otto mesi, in tre tappe: “ Gli esordi ”, “ I grandi affreschi ”, “ La fine della borghesia ”. Si comincia dal principio questa sera alle 21 (e fino al 6 aprile) al Cinema Arlecchino: con La terra trema. Episodio del mare; venerdì alle 20.15 e lunedì 6 aprile alle 15 Une partie de campagne (la proiezione della copia restaurata è preceduta dal cortometraggio Anna Magnani che realizzò nel 1953). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luchino Visconti in tre atti (e otto mesi). Oggi “La terra trema“ Articoli correlati "Luchino Visconti aveva il fascino assoluto"Regista impareggiabile, autore di capolavori assoluti, maestro di metà del teatro e del cinema italiani. Trema la terra ai Campi Flegrei: tre scosse in breve tempoDue scosse nel giro di un minuto, un'altra dopo meno di un'ora, hanno agitato il pomeriggio dell'area flegrea. Contenuti e approfondimenti su Luchino Visconti Temi più discussi: Luchino Visconti in tre atti (e otto mesi). Oggi La terra trema; I luoghi di Luchino Visconti, da Cernobbio a Ischia a 50 anni dalla morte del maestro del neorealismo; Cinquant'anni fa moriva Luchino Visconti, 'conte ribelle' maestro del cinema; Da Rocco e i suoi fratelli a Il gattopardo: tutti i film di Luchino Visconti, dal peggiore al migliore. Luchino Visconti in tre attiDal 17 marzo al 29 novembre 2026, alla Cineteca Milano Arlecchino, la rassegna che celebra i 120 anni dalla nascita e a 50 anni dalla morte di un autore che con il suo cinema ha lasciato una traccia i ... spettakolo.it Cinquant'anni fa moriva Luchino Visconti, 'conte ribelle' maestro del cinema(di Francesca Pierleoni) (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Un poeta nel racconto senza sconti di contraddizioni e crisi della società. Un intransigente ed elegante indagatore del passato e del presente attraver ... msn.com In occasione dei 50 anni dalla morte di Luchino Visconti, L’innocente vi aspetta in seconda serata su #Rete4 - facebook.com facebook