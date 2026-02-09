Power Rangers | Film del 2017 lascia Netflix Disney+ prepara il reboot e ridefinisce il franchise Arrivo imminente

Il film del 2017 dei Power Rangers sparisce da Netflix il 6 marzo 2026. I fan dovranno cercare altre piattaforme per rivederlo, mentre Disney+ si prepara a rilanciare il franchise con un reboot. La data segnata sui calendari segna un cambio importante per gli appassionati italiani della serie.

Power Rangers: Tra l’Addio di Netflix e la Rinascita Disney+. Il 6 marzo 2026 segnerà una data significativa per i fan di Power Rangers: il film del 2017, diretto da Dean Israelite, scomparirà dal catalogo di Netflix. La decisione, annunciata in data odierna, 9 febbraio 2026, giunge in un momento cruciale per il franchise, con l’imminente reboot prodotto da Disney+ e Hasbro che si prepara a ridefinire il futuro della serie. Questa rimozione, sebbene non inattesa alla luce delle nuove strategie distributive, rappresenta un cambiamento per gli spettatori che avevano trovato in Netflix una piattaforma accessibile per rivedere o scoprire l’ultima incarnazione cinematografica dei Rangers.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Power Rangers Netflix

Nel 2026, i Power Rangers torneranno con un nuovo reboot in live-action su Disney+.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Power Rangers Netflix

Argomenti discussi: Hamnet: Nel nome del figlio Recensione, sviscerare il dolore; Maurizio Merluzzo: 'Sogno una scuola che aiuti a costruire i propri sogni attraverso l’empatia'; Ultime uscite e novità su Netflix (febbraio 2026).

Power Rangers 2017 sta per sparire da Netflix, ma arrivano aggiornamenti sul reboot DisneyNetflix rimuove Power Rangers 2017 il 6 marzo 2026. La decisione arriva mentre Disney+ prepara il reboot con Hasbro. Dove vedere il film e novità sul nuovo progetto. msn.com

Power Rangers: 8 cose che il nuovo film deve risolvere rispetto al reboot del 2017Non c'è da escludere che in futuro siano confermati nuovi film sui Power Rangers. A tal proposito, ecco cosa un ipotetico film sui personaggi dovrebbe risolvere dal reboot del 2017. Da Maria Saccà - 8 ... cinematographe.it

Power Rangers Il Film (@powerrangersilfilm) facebook

Dopo aver colpito il Benfica, ‘sti cinque della Juventus hanno replicato la stessa esultanza anche contro il Napoli dopo il gol di David. Diremo ai nostri figli che questi erano i Power Rangers x.com