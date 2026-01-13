I Golden Globe delle ex mogli | Jennifer Lopez e Jennifer Garner non si fanno fotografare insieme

Le ex mogli di celebrità come Jennifer Lopez e Jennifer Garner evitano di essere fotografate insieme ai loro ex mariti. Questa scelta non deriva da attriti, ma da un atteggiamento rispettoso verso i figli e dalla volontà di mantenere la privacy, evitando eccessive esposizioni sui media. È una decisione che riflette il desiderio di preservare l’intimità familiare in un contesto pubblico e mediatico.

Dietro alla decisione, però, non ci sono attriti ma solo prudenza verso i figli e desiderio di non finire sui giornali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

