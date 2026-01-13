I Golden Globe delle ex mogli | Jennifer Lopez e Jennifer Garner non si fanno fotografare insieme

Le ex mogli di celebrità come Jennifer Lopez e Jennifer Garner evitano di essere fotografate insieme ai loro ex mariti. Questa scelta non deriva da attriti, ma da un atteggiamento rispettoso verso i figli e dalla volontà di mantenere la privacy, evitando eccessive esposizioni sui media. È una decisione che riflette il desiderio di preservare l’intimità familiare in un contesto pubblico e mediatico.

Il grande ritorno di George Clooney ai Golden Globe 2026, mano nella mano con la moglie Amal Alamuddin; Chi è Sara Wells, la moglie (talentuosissima) di Noah Wyle star di The Pitt (e dei nostri cuori); Jennifer Lopez prende in giro lei e il soprannome di coppia dell'ex Ben Affleck mentre si accattiva per il promo dei Golden Globes | MR IT; Golden Globe: duello tra «Una battaglia dietro l'altra» e «Hamnet».

J.Lo e Jennifer Garner, perché le ex di Affleck non hanno posato insieme ai Golden Globe - Perché Jennifer Lopez e Jennifer Garner non hanno posato insieme ai Golden Globe? dilei.it

Il grande ritorno di George Clooney ai Golden Globe 2026, mano nella mano con la moglie Amal Alamuddin - È uno dei ritorni più attesi dei Golden Globe: George Clooney torna dopo 11 anni, al Beverly Hilton, candidato per Jay Kelly di Noah Baumbach, mano nella mano con Amal Alamuddin ... vanityfair.it

MA QUANTO È CARINO OWEN COOPER Ai Golden Globes si è fatto una foto con praticamente tutti i suoi idoli e il risultato è il photo dump più assurdo (e tenero) della serata. A soli 16 anni, Owen è diventato il più giovane attore di sempre a vincere Golden - facebook.com facebook

Una Battaglia Dopo l’Altra incanta ai Golden Globe! Congratulazioni a tutto il team per i quattro premi vinti! [2/2] x.com

