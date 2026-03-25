25 anni di poesie per Patrizia Fazzi

Il 10 aprile 2001, presso il Teatro Bicchieraia, si è tenuta la presentazione del primo libro di poesie di Patrizia Fazzi, intitolato Ci vestiremo di versi. Era questa la prima occasione pubblica in cui l’autrice ha mostrato le sue creazioni letterarie, dando avvio a un percorso che nel tempo si è protratto per 25 anni.

Era in 10 aprile 2001 quando presso il Teatro, allora denominato Bicchieraia, veniva presentato per la prima volta il primo libro di poesie di Patrizia Fazzi, dal titolo programmatico Ci vestiremo di versi. A introdurre il battesimo letterario furono il Prof. Alberto Fatucchi, allora Presidente dell’Accademia Petrarca, il Prof. Claudio Santori, allora Preside del Liceo Scientifico “Francesco Redi” e la Prof.ssa Fernanda Caprilli, critico letterario e amica di Mario Luzi. A introdurre la serata sarà la Prof.ssa Caprilli, che da anni segue con sensibilità critica il percorso poetico di Patrizia Fazzi dedicandogli varie approfondite recensioni, al pari del Prof. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - 25 anni di poesie per Patrizia Fazzi Articoli correlati L’attività poetica di Patrizia Fazzi compie 25 anniArezzo, 25 marzo 2026 – Era in 10 aprile 2001 quando presso il Teatro, allora denominato Bicchieraia, veniva presentato per la prima volta il primo... Mauro Corona recita due poesie a Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuoreAnche Mauro Corona ha voluto abbracciare Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, morto per un trapianto di cuore. Una selezione di notizie su Patrizia Fazzi L’attività poetica di Patrizia Fazzi compie 25 anniLa presentazione della raccolta Modalità Pausa in programma all’Accademia Petrarca, venerdì 27 marzo, alle ore 17,30 ... msn.com Ennesimo riconoscimento per Patrizia Fazzi, poetessa e saggista aretinaArezzo, 8 dicembre 2025 – Ennesimo riconoscimento per Patrizia Fazzi, poetessa e saggista aretina, al cui libro di poesie Modalità pausa (Milano, Prometheus, 2025) è stata assegnata la segnalazione ... lanazione.it