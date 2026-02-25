Mauro Corona recita due poesie a Patrizia Mercolino la mamma del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuore

Anche Mauro Corona ha voluto abbracciare Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, morto per un trapianto di cuore. «Questa sera parliamo di cose tremende, però ho visto raramente una dignità, una fermezza, pur cercando giustizia e verità per il piccolo Domenico e sono rimasto colpito. Ha dato le notizie come le meridiane senza clangori di voci e rintocchi di campane ma in silenzio» «Mi vengono in mente due poesie di bambini morti», ha detto e le ha recitate entrambe a memoria con l'intento di consolarla. L'ertano ha scelto "Pianto antico", la celebre lirica di Giosuè Carducci dedicata al figlio Dante, morto prematuramente e "L'aquilone" di Giovanni Pascoli. «Una dice Tu fior della mia pianta percossa e inariditatu dell'inutil vita estremo e unico fiorsei nella terra freddasei nella terra negrané il sol più ti rallegrané ti risveglia amor». 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche:

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlio

Otto domande (alcune senza risposta) sulla storia del piccolo Domenico, morto per un trapianto di cuore fallito