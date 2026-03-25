Il 23 marzo 2026, una giornata che ricorderò per la sua valenza simbolica, è iniziata con una mattinata dedicata alle preferenze elettorali, durante la quale ho segnato il voto sul referendum. Mentre ripassavo con attenzione il segno sulla scheda, mi sono tornate in mente immagini di mio padre in una vecchia fotografia, collegando il momento presente a ricordi familiari e storici.

Domenica mattina, mentre mettevo il segno sul No e ripassavo con cura la matita sulla X, mi è tornato in mente mio padre, in una vecchissima fotografia. Avrà avuto diciannove anni; forse fu scattata mentre era partigiano, o forse quella foto era stata scattata subito dopo la guerra. I capelli mal tagliati, senza camicia, magro, con addosso pantaloni larghi e logori. E quel sorriso appena accennato, trattenuto, come di chi aveva visto troppo per concedere un sorriso davvero radioso all’obiettivo. Ho pensato a lui, e a tutti quei ragazzi che ottant’anni fa hanno messo in gioco la propria vita. Mio padre rischiò di essere fucilato a diciannove anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “23 marzo 2026 – per la Costituzione antifascista”. La mia giornata da ricordare

Articoli correlati

Leggi anche: Mobilità personale ATA 2026/2027, online l’ORDINANZA: domanda su Istanze Online dal 23 marzo al 13 aprile. Date da ricordare e cosa sapere

Schlein è un disco rotto: "Tutti a votare per difendere la Costituzione antifascista"La segretaria del Pd, Elly Schlein, chiude la campagna elettorale referendaria utilizzando i soliti slogan, come un disco rotto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a 23 marzo 2026 per la Costituzione...

Temi più discussi: Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026; Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

Affluenza referendum giustizia 22 e 23 marzo 2026, ha votato il 58,93% degli aventi dirittoIl referendum Giustizia 2026 ha registrato un’affluenza record: nel primo giorno di voto si è già espresso il 46,07% degli aventi diritto ... quifinanza.it

Referendum Giustizia 2026, i risultati: il No vince con il 53,7%, Meloni ammette la sconfitta: Italiani hanno deciso, andiamo avantiI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026: ha vinto il No con il 53,3%, con affluenza record al 55,88%, ben sopra le stime dei sondaggi realizzati ... fanpage.it

“Noi, ragazzi del no”, i custodi inattesi della Costituzione x.com

Una festa con quanti hanno scelto di difendere la Costituzione dalla riforma voluta dal Governo. Questa sera, a Torino, realtà, cittadine e cittadini che hanno sostenuto la campagna referendaria del NO, sono scesi in piazza per riaffermare un principio sempr - facebook.com facebook