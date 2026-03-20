Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha concluso la campagna elettorale referendaria con un appello a tutti gli elettori affinché votino per difendere la Costituzione antifascista. Durante il suo intervento, ha ripetuto alcuni slogan già utilizzati in passato, insistendo sulla stessa retorica senza introdurre nuovi messaggi. La sua dichiarazione si è concentrata sulla necessità di preservare i principi costituzionali.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, chiude la campagna elettorale referendaria utilizzando i soliti slogan, come un disco rotto. “Andiamo tutti a votare per difendere la nostra Costituzione antifascista”, chiude il suo intervento a un'iniziativa pubblica a Milano. "Guardate - ha avvertito - che qui in ci sono in gioco la Costituzione,l'equilibrio dei poteri che i nostri costituenti hanno scritto. La Costituzione non è una questione di destra, di sinistra, di centro, la Costituzione è di tutti". La segretaria dem si dice “certa che anche tra gli elettori di Giorgia Meloni e della destra ci siano tante persone che hanno a cuore la nostra Costituzione e che voteranno ‘no’ per difenderla, tanto più che Giorgia Meloni ha già detto che non se ne andrà". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein è un disco rotto: "Tutti a votare per difendere la Costituzione antifascista"

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