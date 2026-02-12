I dettagli dell' operazione Last Delivery 7 arresti per traffico di droga ed esplosivi | 250 militari in azione

Sette persone sono finite in manette oggi nell’ambito dell’operazione “Last Delivery” dei Carabinieri. L’indagine ha portato al sequestro di droga ed esplosivi, e ha coinvolto circa 250 militari che hanno eseguito i controlli in diverse zone. L’azione ha smantellato una rete criminale attiva da almeno due anni, concentrata sul traffico di sostanze stupefacenti e ordigni esplosivi. La polizia ora prosegue con le indagini per capire meglio i collegamenti e le modalità di questa organizzazione.

È di sette arresti e numerosi sequestri di droga ed esplosivi il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila. L’operazione, denominata “Last Delivery”, è stata condotta su scala nazionale e ha visto coinvolti oltre 250 militari dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto di numerosi reparti specializzati e la collaborazione di diversi Comandi Provinciali. L’attività investigativa ha permesso di smantellare un sodalizio criminale dedito principalmente al traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla compravendita di materiale esplosivo, operante stabilmente tra Montesilvano e Penne e con ramificazioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Lenzi, frazione di Valderice, nel corso dell’operazione “Last Delivery”.

A Lenzi, frazione di Valderice, i Carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale di esplosivi dentro un’abitazione. Sequestrati 210 chili di materiale esplodente. Arrestato un uomo di 40 anni. L’operazione rientra nell’inchiesta nazionale “Last Delivery”, pa - facebook.com facebook

Arsenale bellico in un appartamento a Chiavari: un arresto anche in Liguria nel maxi-blitz "Last Delivery" x.com