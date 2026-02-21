Zeekr arriva in Italia con quattro nuovi modelli premium elettrici

Zeekr entra nel mercato italiano portando quattro modelli di auto elettriche di alta gamma, dopo aver deciso di espandersi nel nostro Paese. La scelta di lanciare i veicoli a partire da aprile mira a conquistare gli appassionati di auto innovative e di lusso. Tra le novità ci sono un SUV compatto, uno di dimensioni medie e una shooting brake, tutti con tecnologie avanzate e design elegante. La strategia punta a rafforzare la presenza del marchio nel settore premium.

Nel 2021 debuttava sul mercato cinese, per poi espandersi nel Vecchio Continente, partendo da Paesi Bassi e la Svezia. Ora, con l'apertura degli ordini (ufficializzata nella giornata di giovedì 19 febbraio 2026), il marchio Zeekr punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella nostra Penisola, distribuito da Jameel Motors Italia. Dopo aver chiuso lo scorso anno con oltre 224mila consegne, il brand appartenente al gruppo Geely Auto guarda con interesse all'Europa per provare a mantenere il trend di crescita attuale. Un obiettivo che intende perseguire scommettendo principalmente sul segmento della mobilità elettrica premium, con modelli progettati presso il Global Design Centre aziendale di Göteborg, in Svezia.