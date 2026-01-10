Pandev analizza | Inter Napoli è già fondamentale Lautaro Martinez il più forte del campionato Su Lazio e Genoa dico questo

Goran Pandev, ex calciatore e analista, commenta l’atteso match tra Inter e Napoli, sottolineando l’importanza di questa sfida per la corsa scudetto. L’ex centrocampista elogia Lautaro Martinez come il giocatore più forte del campionato e offre anche considerazioni su Lazio e Genoa, offrendo un’analisi equilibrata e approfondita del momento della Serie A.

Goran Pandev parla della Serie A: «Inter Napoli è fondamentale. Lautaro il più forte del campionato. Su Lazio e Genoa.» Goran Pandev, doppio ex della sfida, analizza l'attesissimo Inter-Napoli, snodo cruciale per la corsa scudetto all'alba del nuovo anno. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport, dove spazia anche sulle altre squadre nelle quali .

