Il Napoli conclude la stagione senza infortuni, ma il risultato finale non soddisfa i tifosi. La società azzurra, reduce da due scudetti in tre anni, con un allenatore come Conte in panchina, sperava di conquistare il terzo titolo consecutivo. Tuttavia, la squadra non è riuscita a raggiungere l’obiettivo e il giudizio sulla stagione rimane negativo.

La stagione del Napoli non può soddisfare i tifosi, è chiaro. La società azzurra viene da due scudetti in tre stagioni e quest’anno, specie con un allenatore come Conte in panchina, puntava al terzo. Tuttavia, gli infortuni sono un fattore che deve essere considerato in ogni discorso che va in questo senso. Ne hanno parlato Pierpaolo Marino, Gianluca Gifuni e altri ospiti nella trasmissione ‘Il Bello del Calcio’, condotta da Claudia Mercurio su Televomero. Infortuni e secondo posto: il nuovo obiettivo del Napoli. Il Napoli è terzo in classifica e si guarda le spalle, ma senza infortuni avrebbe sicuramente più punti: “Il secondo posto significherebbe che i l Napoli senza infortuni avrebbe vinto lo scudetto e quindi mi farebbe piacere vederlo al secondo posto in classifica a fine anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, senza infortuni sarebbe scudetto? Il giudizio sulla stagione è netto

Articoli correlati

Addio Scudetto e coppe: la stagione fallimentare del Napoli tra infortuni e polemiche arbitraliNapoli sta vivendo una fase critica della stagione, con una dinamica che mette in discussione le aspettative estive e la solidità del gruppo.

Conte si mourinhizza: “Il Napoli ha vinto due titoli. Senza il senso d’appartenenza, sarebbe una stagione disastrosa”In conferenza post Napoli-Como elogia i calciatori: "Di cose positive ne vedo tantissime.

CONTE VS LAUTARO! NAPOLI DILAGA! FAINA IN LACRIME!

Altri aggiornamenti su Napoli senza infortuni sarebbe scudetto...

Temi più discussi: Compagnoni: Il Napoli senza infortuni sarebbe in lotta per lo scudetto con l’Inter; Vergara, chi è la rivelazione del Napoli: Conte più severo di mio padre. In un mese è cambiato tutto. Senza infortuni non avrei giocato? Ci penso tutti i giorni; Lukaku dopo il gol in Verona-Napoli: Prima di arrivare al Napoli ero morto; Rientri e rimpianti: tra poco sarà il Napoli vero.

Molaro: Con meno infortuni e torti arbitrali, il Napoli poteva essere a -6 dall'InterA Radio Tutto Napoli Molaro non ha dubbi: senza infortuni il Napoli sarebbe a 6 punti dall'Inter. Il rammarico per una stagione che poteva essere diversa ... tuttonapoli.net

Piccari: Senza infortuni, Napoli sarebbe li con l’InterA 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Piccari, giornalista direttore di TUTTOmercatoWEB Radio. Di seguito, un estratto d ... ilnapolionline.com

Domani appuntamento con “Napoli: meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi” su Radio Amore Campania. Domani 10 marzo alle ore 16:00 andrà in onda la diciottesima puntata – seconda edizione – di “Napoli: meraviglie e contraddizioni, sentim - facebook.com facebook

Il Lecce prepara la sfida al Napoli: Gandelman parzialmente in gruppo, personalizzato per Berisha x.com