Inter bocciatura definitiva | via subito per 20 milioni

L'Inter ha annunciato la cessione definitiva di un proprio giocatore, che sarà venduto per circa 20 milioni di euro, a condizione di ricevere un'offerta adeguata. La decisione è stata presa in vista di eventuali opportunità di mercato, permettendo così alla società di ottimizzare la rosa e le risorse a disposizione. Di seguito, tutti i dettagli relativi all'operazione e alle condizioni dell'accordo.

