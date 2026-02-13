MJF verso la WWE | il suo futuro è già segnato?

Maxwell Jacob Friedman, conosciuto come MJF, si sta preparando a lasciare l’AEW per approdare alla WWE, una decisione che ha già fatto molto discutere tra gli appassionati. Il motivo principale è il suo desiderio di raggiungere un pubblico più ampio e di consolidare la sua carriera nel circuito più grande del wrestling. A differenza di altre volte, questa volta sembra che il suo trasferimento sia ormai annunciato e imminente. MJF, famoso per la sua personalità provocatoria e il talento sul ring, avrebbe già firmato un contratto con la WWE, secondo alcune fonti vicine all’ambiente. La notizia si diffonde in modo rapido sui social e tra

Maxwell Jacob Friedman, noto come MJF, si distingue nel panorama del wrestling professionistico per la sua naturale spontaneità e capacità comunicativa, sia sul ring che fuori. La sua carriera è segnata da scelte strategiche che, pur mantenendo un evidente desiderio di successo, riflettono un'attenta valutazione delle opportunità offerte dal mercato. Nel corso degli anni, ha evidenziato una preferenza per le offerte più vantaggiose, dimostrando una certa autonomia nelle decisioni legate al proprio futuro professionale. La sua volontà di continuare con la AEW, nonostante l'interesse di altri grandi produttori come la WWE, sottolinea una chiara scelta di fidelizzazione e fiducia nella propria attuale organizzazione.