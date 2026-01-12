Arbitri la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione al presidente dell’Aia Zappi

La Procura della FIGC ha richiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente dell’Aia, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, membro dell’associazione arbitri. La richiesta riguarda presunte pressioni sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. La decisione è attesa per le prossime settimane e fa parte di un procedimento disciplinare in corso.

La Procura della Figc ha chiesto 13 mesi di sospensione per il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, componente dell’Aia, per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Nel giudizio sportivo li vedono accusati di avere costretto alle dimissioni i dirigenti Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi per sostituirli con gli ex arbitri Daniele Orsato e Stefano Braschi. Se la richiesta di condanna verrà accolta Zappi decadrebbe dalla carica di numero uno dell’associazione italiana arbitri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arbitri, la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione al presidente dell’Aia Zappi Leggi anche: Caos arbitri, la Procura Figc verso il deferimento del presidente dell'Aia Zappi Leggi anche: Procura FIGC durissima su Zappi: chiesti 13 mesi di stop al numero uno dell’AIA La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. ULTIM’ORA – Caso arbitri, procura Figc chiede una pesante inibizione per Zappi! - La procura della Federcalcio, durante l'udienza davanti al tribunale nazionale federale, ha chiesto - msn.com

Domani scatta il processo a #Zappi presidente #arbitri deferito dal procuratore @FIGC #Chinè. Il numero uno di @AIA_it rischia una sanzione che potrebbe farlo decadere aprendo la strada a nuove elezioni o al commissariamento su cui punta #Gravina... x.com

www.ilmessaggero.it Prima Pagina Podcast a cura di Italo Carmignani Racconto del giudizio, oggi, per il presidente dell’Aia, Antonio Zappi. Il capo degli arbitri sarà giudicato oggi dal Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento ricevuto da parte dell - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.