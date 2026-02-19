Antonio Zappi Corte appello Figc respinge ricorso e conferma 13 mesi di inibizione
La Corte d’appello della Figc ha deciso di respingere il ricorso di Antonio Zappi, presidente dell’Associazione italiana arbitri, confermando la sua inibizione di 13 mesi. La decisione arriva dopo che Zappi aveva presentato un reclamo contro una precedente sanzione. La sentenza si basa su motivazioni legate a comportamenti contestati durante le recenti riunioni associative. Zappi ha già annunciato di voler valutare eventuali azioni legali. La vicenda rimane al centro del dibattito nel mondo del calcio italiano.
La Corte d'appello della Figc a Sezioni Unite ha respinto il reclamo di Antonio Zappi, confermando l'inibizione di 13 mesi per il presidente dell'Associazione italiana arbitri. Il numero uno dell'Aia era stato sanzionato lo scorso 12 gennaio dal Tribunale federale nazionale per aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. La Corte ha respinto anche il reclamo di Emanuele Marchesi, componente del Comitato nazionale dell'Aia, sanzionato dal Tfn con 2 mesi di inibizione.
