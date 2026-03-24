Zappacosta momento d’oro | l’Atalanta lo vuole blindare per un’altra stagione

Bergamo, 24 marzo 2026 – Tre gol in un mese e mezzo, tutti pesanti, tutti decisivi. Davide Zappacosta, 34 anni a giugno, sta vivendo un momento di forma straordinario con l’ Atalanta. È suo ad esempio il gol decisivo messo a segno domenica nella vittoria casalinga per 1-0 contro il Verona. Terza rete in poco più di un mese dopo quelle, sempre decisive, il 9 febbraio nel derby contro la Cremonese e il 25 febbraio nella ‘remuntada’ (suo il secondo gol) contro il Borussia Dortmund. “Zappacosta sta disputando una stagione eccellente”, lo ha elogiato il suo tecnico, Raffaele Palladino. Atalantino vero. In effetti è una stagione finora clamorosa quella del 33enne esterno laziale ex Chelsea: 27 presenze in campionato con due gol e tre assist e complessivamente con la Champions e la Coppa Italia ben 39 presenze con 2912 giocati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Foto e autografi con i tifosi per Davide #Zappacosta, autore del gol vittoria dell’ #Atalanta contro l’Hellas Verona @GianluVisco x.com