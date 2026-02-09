Atalanta-Cremonese le pagelle | Krstovic momento d' oro 7 Audero male sui gol 5

Da gazzetta.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta batte la Cremonese 2-0 con una buona prestazione. Krstovic segna il suo momento d’oro e riceve un 7 in pagella. Audero invece rischia di pesare sui gol subiti e si ferma a 5. Samardzic si fa sentire e non delude le aspettative, mentre Ederson e Pasalic dominano in campo. La difesa di Baschirotto fatica, Vardy e Bonazzoli sono poco presenti nel match.

Samardzic non fa rimpiangere De Ketelaere, strapotere Ederson e Pasalic illumina. Baschirotto che sofferenza, Vardy e Bonazzoli non si vedono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta cremonese le pagelle krstovic momento d oro 7 audero male sui gol 5

© Gazzetta.it - Atalanta-Cremonese, le pagelle: Krstovic momento d'oro, 7. Audero male sui gol, 5

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Pagelle Atalanta Cremonese: Krstovic e Zappacosta brillano, male Vardy, Non basta i gol all’esordio di Thorsby. I VOTI

L’Atalanta batte 3-1 la Cremonese e conquista tre punti fondamentali per la corsa europea.

Diretta gol Serie A LIVE: Krstovic e Zappacosta per l’uno-due in Atalanta Cremonese

Questa mattina, in campo per la 24esima giornata di Serie A, Atalanta e Cremonese si affrontano in una partita molto attesa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Atalanta-Juve 3-0, pagelle: Bernasconi uomo ovunque. Disastro Bremer; Le pagelle di Atalanta-Juventus: Ederson dominante, Bremer fa fatica; Le pagelle di Cremonese-Inter: buono l'esordio di Youssef Maleh; Como-Atalanta, le pagelle: Carnesecchi monumentale, 8,5. Douvikas poco cattivo, 5.

atalanta cremonese le pagelleAtalanta-Cremonese 2-1, le pagelle: Krstovic (7) risponde presente, Zappacosta (7) che perlaL'Atalanta batte 2-1 la Cremonese nonostante il brivido nel finale e si prende il settimo posto, avvicinandosi al Como. Decisive le reti di Krstovic ... msn.com

Pagelle Atalanta-Cremonese 2-1: Krstovic e Zappacosta stendono i grigiorossi sempre più in crisi, Thorsby accorcia troppo tardiSerie A 2025/26, i voti di Atalanta-Cremonese, sfida valida per la 24esima giornata: i bergamaschi mandano ko gli uomini di Nicola. sport.virgilio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.