Atalanta-Cremonese le pagelle | Krstovic momento d' oro 7 Audero male sui gol 5
L’Atalanta batte la Cremonese 2-0 con una buona prestazione. Krstovic segna il suo momento d’oro e riceve un 7 in pagella. Audero invece rischia di pesare sui gol subiti e si ferma a 5. Samardzic si fa sentire e non delude le aspettative, mentre Ederson e Pasalic dominano in campo. La difesa di Baschirotto fatica, Vardy e Bonazzoli sono poco presenti nel match.
Samardzic non fa rimpiangere De Ketelaere, strapotere Ederson e Pasalic illumina. Baschirotto che sofferenza, Vardy e Bonazzoli non si vedono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pagelle Atalanta Cremonese: Krstovic e Zappacosta brillano, male Vardy, Non basta i gol all'esordio di Thorsby. I VOTI
L’Atalanta batte 3-1 la Cremonese e conquista tre punti fondamentali per la corsa europea.
Diretta gol Serie A LIVE: Krstovic e Zappacosta per l'uno-due in Atalanta Cremonese
Questa mattina, in campo per la 24esima giornata di Serie A, Atalanta e Cremonese si affrontano in una partita molto attesa.
Atalanta-Cremonese 2-1, le pagelle: Krstovic (7) risponde presente, Zappacosta (7) che perlaL'Atalanta batte 2-1 la Cremonese nonostante il brivido nel finale e si prende il settimo posto, avvicinandosi al Como. Decisive le reti di Krstovic
Pagelle Atalanta-Cremonese 2-1: Krstovic e Zappacosta stendono i grigiorossi sempre più in crisi, Thorsby accorcia troppo tardiSerie A 2025/26, i voti di Atalanta-Cremonese, sfida valida per la 24esima giornata: i bergamaschi mandano ko gli uomini di Nicola.
«Abbiamo dato tutto fino alla fine, ma non è bastato». A Bergamo, l'Atalanta di Raffaele Palladino conquista tre punti pesanti contro la Cremonese di Davide Nicola, in una gara della ventiquattresima giornata di campionato. Krstovic rompe l'equilibrio al 13'
Krstovic e Zappacosta, continua la rimonta europea dell'Atalanta: Cremonese ko 2-1
