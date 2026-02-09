Atalanta-Cremonese le pagelle | Krstovic momento d' oro 7 Audero male sui gol 5

L’Atalanta batte la Cremonese 2-0 con una buona prestazione. Krstovic segna il suo momento d’oro e riceve un 7 in pagella. Audero invece rischia di pesare sui gol subiti e si ferma a 5. Samardzic si fa sentire e non delude le aspettative, mentre Ederson e Pasalic dominano in campo. La difesa di Baschirotto fatica, Vardy e Bonazzoli sono poco presenti nel match.

