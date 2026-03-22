Calcio Atalanta-Verona 1-0 | decide Zappacosta

Roma, 22 mar. (askanews) – L’Atalanta ritrova la vittoria dopo sei partite di digiuno battendo il Verona 1-0 al termine di una gara dominata soprattutto nel primo tempo. Decisivo il gol di Zappacosta al 37?, un sinistro preciso dal limite che non lascia scampo a Montipò. La squadra di Palladino parte forte e crea diverse occasioni già nella prima frazione, con Krstovic ed Ederson fermati da un attento Montipò e da un provvidenziale intervento di Akpa Akpro. Il Verona fatica a uscire dalla propria metà campo e va al riposo sotto di un gol. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire aumentando ritmo e pressione, sfiorando il pareggio in più circostanze: decisivo Carnesecchi su Bowie e Orban, mentre Djimsiti e Hien chiudono ogni spazio con interventi puntuali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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