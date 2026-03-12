Via alle audizioni di Musicultura Sei giovani talenti per il debutto

Sono iniziate le audizioni della XXXVII edizione di Musicultura al teatro Lauro Rossi di Macerata. Alle 21 si sono esibiti sei giovani talenti, pronti a mettersi in mostra davanti alla giuria. L’evento si svolge in una cornice storica e suggestiva, con artisti emergenti che cercano di farsi notare nel mondo della musica. Le audizioni continuano nelle prossime settimane con altri partecipanti.

Al via, oggi alle 21, le audizioni live della XXXVII edizione di Musicultura nella splendida cornice del teatro Lauro Rossi di Macerata. Fino a sabato 21 marzo tanti giovani talenti italiani della musica si susseguiranno sul palco del teatro, trasportando il pubblico maceratese - e i curiosi collegati in streaming - tra sonorità e atmosfere coinvolgenti. Saranno sessanta le proposte totali (9 band e 51 solisti, tra cui sei marchigiani), distribuite nel corso di dieci serate, selezionate negli ultimi mesi tra 1.328 candidature. Al termine di ogni appuntamento il pubblico in sala decreterà a suon di applausi il vincitore della tappa, che guadagnerà il Premio Banca Macerata.