La ventesima edizione di X Factor sta per arrivare, ma uno dei suoi giudici cult, Achille Lauro, non ci sarà. Il cantante avrebbe infatti deciso di non prendere parte alla prossima edizione del programma Sky e i motivi sarebbero ben precisi. Achille Lauro lascia X Factor. Secondo quanto rivelato da Chi, Achille Lauro avrebbe deciso di abbandonare il suo ruolo di giudice di X Factor. I motivi sarebbero lavorativi e non sarebbero in alcun modo legati, come si era vociferato, a liti interne nella giuria o a malumori dell’artista. Le registrazioni del talent infatti inizieranno a giugno e il programma andrà in onda in autunno. Quest’estate però Achille Lauro sarà impegnato con una serie di concerti, per questo avrebbe deciso di concentrarsi maggiormente sulla musica dove sta vivendo un periodo magico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - X Factor, Achille Lauro pronto a lasciare: cambia la giuria dello show

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