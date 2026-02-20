Vince Russo attacca ancora Seth Rollins e critica il lavoro di Becky Lynch | Una heel non deve far ridere

Vince Russo ha nuovamente attaccato Seth Rollins, affermando che il wrestler non riesce a trasmettere serietà come dovrebbe. La sua critica si concentra sul modo in cui Rollins si comporta sul ring, sostenendo che spesso sembra più divertente che credibile. Di recente, Russo ha puntato il dito anche contro Becky Lynch, definendola poco convincente nel ruolo di heel. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, mentre il wrestler e la wrestler non hanno ancora commentato.

Vince Russo non sembra avere alcuna intenzione di mettere da parte le sue critiche nei confronti di Seth Rollins e ora anche Becky Lynch è finita nel mirino. Dopo che Rollins lo aveva attaccato pubblicamente lo scorso dicembre durante un podcast, arrivando a definirlo un "idiota", Russo aveva già risposto sui social mettendo in discussione la psicologia sul ring e il lavoro del personaggio dell'ex World Champion. Ma ora l'ex writer ha rincarato la dose durante una puntata del Russo Brand Podcast, commentando l'episodio di RAW del 16 febbraio, dove ha criticato duramente sia Rollins che Lynch, analizzando un segmento che, secondo lui, avrebbe messo in evidenza diversi problemi nella presentazione attuale della WWE.