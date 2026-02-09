Al Super Bowl LX, alcune delle stelle più note del wrestling si sono fatte notare tra il pubblico. Becky Lynch, Seth Rollins e Swerve Strickland hanno assistito alla partita, attirando l’attenzione anche dei tifosi più appassionati. La presenza di queste star ha scaldato gli animi tra gli appassionati italiani e non.

Il Super Bowl LX ha visto una forte presenza dal mondo del wrestling tra gli spettatori dell’evento più importante della NFL. Alla partita, disputata al Levi’s Stadium di Santa Clara, erano presenti numerose star provenienti sia dalla WWE che dalla AEW. Tra i volti più noti sugli spalti c’erano Becky Lynch e Seth Rollins, che hanno condiviso un momento social insieme a Kofi Kingston. Becky ha pubblicato una foto scrivendo: “Can’t have a SUPER BOWL without the SUPER GOATS!!! It’s a great day for American football!!! – BTB” Anche Logan Paul era presente per la WWE. La star di The Vision e content creator è stata inquadrata dalle telecamere, ricevendo però una pioggia di fischi dal pubblico mentre provocava i presenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Becky Lynch, Seth Rollins, Swerve Strickland e altre star del wrestling presenti al Super Bowl LX

Durante la settimana del Super Bowl 2026, Seth Rollins e MJF sono stati visti insieme ai microfoni dei media, creando scompiglio tra i fan di wrestling.

Seth Rollins e MJF sono apparsi insieme in un video pubblicato sui social, facendo salire l'attenzione sui loro progetti futuri.

