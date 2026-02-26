Bronson Reed parla del suo infortunio a Raw

Bronson Reed sta affrontando un momento difficile a causa di un infortunio che lo ha costretto a interrompere le attività. La sua ripresa sembra essere più lunga del previsto, lasciando aperti diversi scenari sul suo ritorno in azione. La situazione attuale mette in discussione i prossimi passi nel suo percorso professionale.

Bronson Reed sta attraversando una fase decisiva della sua carriera, segnata da un recupero complesso e da una nuova battuta d'arresto che potrebbe influire sul calendario delle prossime appuntamenti. Dopo un lungo periodo di assenza causato da infortuni, il cammino di ritorno è stato interrotto da una lesione verificatasi durante una contesa di qualificazione all'Elimination Chamber, con conseguenze che si rifletteranno sul lungo periodo di recupero e sulla partecipazione a eventi futuri. Nel novembre precedente a una grande data del circuito, Reed aveva già dovuto saltare una porzione significativa della stagione per un infortunio alla caviglia.

