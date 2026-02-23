la nuova ceo di xbox asha sharma mostra il suo profilo ma la community solleva dubbi

Il recente cambio ai vertici di Microsoft Gaming continua a far discutere la community. Dopo l’uscita di scena di Phil Spencer, figura simbolo dell’ecosistema Xbox, la guida della divisione è passata ad Asha Sharma, dirigente con un background nel settore dell’intelligenza artificiale. Nel tentativo di avvicinarsi ai giocatori e dimostrare il proprio coinvolgimento diretto, Sharma ha deciso di rendere pubblico il proprio profilo Xbox, permettendo a tutti di vedere i giochi provati e gli Obiettivi sbloccati. Questa scelta, apparentemente semplice, ha rapidamente attirato l’attenzione della community, dando origine a discussioni e analisi dettagliate sull’attività dell’account e sulla sua autenticità. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

La nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, svela le tre priorità di Microsoft GamingAsha Sharma assume la guida di Microsoft Gaming dopo aver accettato la sfida di rafforzare la presenza del settore nel mercato.

Phil Spencer lascia Microsoft: finisce un’era per Xbox, Asha Sharma nuova CEO di Microsoft GamingPhil Spencer ha deciso di lasciare Microsoft dopo quasi 40 anni, segnando un passaggio importante per Xbox.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La nuova CEO Xbox non sa praticamente nulla di gaming; Britta Weber nuova Ceo del Gruppo Hupac; Xbox, la nuova CEO Asha Sharma stabilisce le tre priorità di Microsoft Gaming; Britta Weber è la nuova ceo del gruppo Hupac.

Asha Sharma: La nuova CEO di Microsoft Gaming commenta l’IA nei giochi XboxPhil Spencer, storico leader della divisione gaming di Microsoft, ha annunciato il suo ritiro dal ruolo di CEO di Microsoft Gaming. Al suo posto è stata nominata Asha ... techgaming.it

Asha Sharma, la nuova CEO Xbox, condivide il suo profilo console, senza convincere il pubblicoAsha Sharma condivide il suo profilo Xbox per avvicinarsi ai fan, ma alcuni obiettivi sbloccati troppo rapidamente e altre cose sospette, indicano un tentativo artificiale di mostrare credibilità. drcommodore.it

Con lei Xbox tornerà alle origini https://gametimers.it/ritorno-alla-console-asha-sharma-nuova-ceo-xbox-promette-una-svolta/ - facebook.com facebook

Il futuro di Xbox è nell'IA Ecco cosa pensa la nuova CEO Asha Sharma x.com