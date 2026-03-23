Il torneo WTA di Miami torna in campo per i match dei sedicesimi di finale della parte alta del tabellone. Continua l’inarrestabile corsa di Aryna Sabalenka e Elena Rybakina. La bielorussa e la kazaka approdano di slancio agli ottavi di finale. Escono, a sorpresa, Ekaterina Alexandrova ed Elina Svitolina. La bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, liquida l’americana Caty McNally 6-4 6-2 in un’ora e ventisei minuti. La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero tre, piega l’ucraina Marta Kostyuk, favorita numero ventisette del tabellone, 6-3 6-4 in un’ora e ventitré minuti. La cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero ventitré, rimonta l’americana Madison Keys, quindicesima favorita del tabellone, 4-6 6-2 6-4 in due ore e diciotto minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Miami 2026, continua la marcia di Sabalenka e Rybakina. Escono Svitolina e Alexandrova

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