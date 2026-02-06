Milano-Cortina Olimpiadi sotto attacco degli hacker russi Dal Coni a Leonardo ecco i siti a rischio

Questa notte, alcuni siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono stati colpiti da attacchi hacker provenienti dalla Russia. Tra i colpiti ci sono il sito del Coni e quello di Leonardo, che sono temporaneamente fuori uso. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma ancora non si conoscono le reali intenzioni dietro questi attacchi. La sicurezza informatica resta una priorità per garantire lo svolgimento regolare dell’evento.

L'Italia e le Olimpiadi nel mirino degli hacker russi. Una nuova ondata di attacchi cyber si è registrata questa notte. A scagliarla, riferiscono al Messaggero fonti di sicurezza, collettivi di cyber-criminali riconducibili alla galassia filorussa. Ma anche Anonymous, la nota organizzazione anarchica di hacker che da decenni mettono a segni attacchi contro infrastrutture e server di tutto il mondo. Nel mirino sono finite alcune delle più importanti aziende italiane. Come Leonardo ed Esselunga. Ma anche diversi siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina che sono il vero obiettivo dell'ondata di attacchi.

