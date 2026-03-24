2026-03-24 11:07:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Victor Wembanyama ammette di non essere in pole position per vincere il titolo di MVP della NBA, ma ha fatto una presentazione personale spiegando perché dovrebbe rivendicare il premio. La stella dei San Antonio Spurs ha espresso il suo punto di vista poco dopo aver aiutato la sua squadra a vincere 136-111 sui Miami Heat, una vittoria che ha conquistato il primo titolo della Southwest Division in nove anni. Il francese Wembanyama ha una media di 24,3 punti, 11,2 rimbalzi, 3,0 assist e 3,0 stoppate in questa stagione, ma questo è sufficiente solo per essere il terzo favorito poiché si trova dietro al campione in carica Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Wembanyama delinea i tre motivi per cui dovrebbe vincere il titolo di MVP NBA davanti a Gilgeous-Alexander e Doncic

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