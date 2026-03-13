Nba | Miami piega Milwaukee show Doncic con 51 punti Jokic domina record per Gilgeous-Alexander

Nella notte di NBA, Miami ha conquistato la settima vittoria di fila battendo Milwaukee, mentre Luka Doncic ha segnato 51 punti in una partita dei Lakers. Jokic ha dominato in campo, contribuendo alla vittoria della sua squadra, e Gilgeous-Alexander ha stabilito un nuovo record. La serata è stata caratterizzata da prestazioni di alto livello e momenti di grande spettacolo.

Notte ricca di spettacolo nella regular season: Heat alla settima vittoria consecutiva, Lakers trascinati da Luka Doncic. Jokic firma una tripla doppia mostruosa, mentre Shai Gilgeous-Alexander ritocca un record storico. Notte di grande spettacolo nella regular season Nba, con diversi protagonisti assoluti e risultati importanti nelle due Conference. I Miami Heat centrano la settima vittoria consecutiva superando i Milwaukee Bucks per 112-105. Grande prestazione per Pelle Laon, autore di 28 punti, mentre Bam Adebayo ne mette a referto 21 pochi giorni dopo la prestazione da 81 punti che gli era valsa la seconda miglior prova realizzativa di sempre a canestro.