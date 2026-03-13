NBA Gilgeous-Alexander supera Chamberlain Doncic ne fa 51 e trascina i Lakers

Nella notte NBA, Shai Gilgeous-Alexander ha superato il record di Chamberlain, segnando un risultato storico. Nel frattempo, Luka Doncic ha messo a referto 51 punti, contribuendo alla vittoria dei Lakers. La partita si è svolta a Oklahoma City, dove entrambi i giocatori hanno mostrato prestazioni eccezionali. I due atleti hanno attirato l’attenzione degli appassionati con le loro performance.

Oklahoma City (Stati Uniti), 13 marzo 2026 – Shai Gilgeous-Alexander riscrive la storia della NBA. Nel successo ottenuto dai suoi Oklahoma City Thunder a spese dei Boston Celtics, sconfitti 104-102 al Paycom Center, il fuoriclasse canadese ha infatti infranto il record appartenuto per oltre 63 anni a Wilt Chamberlain, raggiungendo quota 127 partite di fila con almeno 20 punti mandati a bersaglio. Sono 35 quelli messi a referto questa notte da Shai Gilgeous-Alexander (per lui pure 9 assist distribuiti ai compagni), ma sulla vittoria consecutiva di OKC c’è però anche la firma di Chet Holmgren che, a meno di 1” dal suono della quarta sirena, ha guadagnato un preziosissimo fallo e poi convertito i due liberi che hanno definitivamente piegato le resistenze dei Celtics, ai quali non sono bastati i 34 punti e 7 assist di Jaylen Brown. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, Gilgeous-Alexander supera Chamberlain. Doncic ne fa 51 e trascina i Lakers Articoli correlati NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder... NBA 2026, i risultati della notte. Gilgeous-Alexander come Chamberlain. Vincono Cleveland e ClippersSono cinque le partite di una notte NBA che vede Shai Gilgeous-Alexander raggiungere un record storico di Wilt Chamberlain. Tutti gli aggiornamenti su NBA Gilgeous Alexander supera... Temi più discussi: Shai ce l'ha fatta: 127 partite consecutive con almeno 20 punti; Shai Gilgeous-Alexander supera Wilt: record NBA di 127 gare di fila a quota 20 punti; ?SGA pareggia il record di Chamberlain, Harden supera i 29.000 punti; La fisica sorprendente del perché le partite di basket sono così rumorose. NBA, Shai Gilgeous-Alexander supera Wilt Chamberlain: 127 gare in fila da almeno 20 puntiDa questa notte Wilt Chamberlain possiede un record in meno nella sua leggendaria carriera. Shai Gilgeous-Alexander infatti ha battuto la sua striscia di 126 gare consecutive con almeno 20 punti a ref ... sport.sky.it Nba: Gilgeous-Alexander batte record Chamberlain, almeno 20 punti in 127 match di filaUn altro record di punti cade in NBA. Sessantatre anni dopo Wilt Chamberlain, una delle leggende del basket professionistico americano, Shai Gilgeous-Alexander ha battuto il record NBA per il maggior ... sport.quotidiano.net Oklahoma City esulta: Shai Gilgeous-Alexander firma la sua 127ª partita consecutiva in regular season con almeno 20 punti. Il primato di Wilt Chamberlain (126) resisteva da oltre 60 anni. - facebook.com facebook Gilgeous-Alexander potrebbe battere uno storico record di Wilt Chamberlain #NBA | #pianetabasket x.com