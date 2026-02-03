Atletica 85 Faenza tanti nuovi traguardi nei lanci e nel cross

Nel fine settimana, Atletica 85 Faenza ha conquistato diversi risultati importanti. I giovani atleti hanno ottenuto nuovi traguardi nei lanci e nel cross, confermando il buon momento della società. Le gare si sono svolte sia in regione che fuori, con ottimi piazzamenti e record personali. La società si prepara ora alle prossime competizioni con entusiasmo e determinazione.

Il nuovo fine settimana ha portato numerosi risultati sia in regione che fuori per Atletica 85 Faenza. Dopo i recenti traguardi raggiunti nelle gare di velocità, la società ha ottenuto successi nei lanci e nel cross corto, continuando a mostrare competitività anche in molte altre discipline. Nuovo fine settimana ricco di risultati per Atletica 85 Faenza, questa volta nei lanci e nel cross corto. Sabato, a Forlì, Carlotta Tagliaferri, categoria junior, e Licia Ungania, categoria promessa,

