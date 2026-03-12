Asmaa Gacem una delle donne più influenti

Asmaa Gacem è una delle figure più discusse a Prato, considerata tra le donne più influenti del momento. La sua presenza nel panorama locale ha attirato l’attenzione di molti, tanto che alcuni si sono già chiesti se potrebbe candidarsi come prossimo sindaco. La sua notorietà si manifesta attraverso l’interesse suscitato e il ruolo che ricopre nella comunità.

E’ senza dubbio una delle donne del momento a Prato. Tanto che qualcuno addirittura vorrebbe si candidasse come prossimo sindaco. Ma anche in terra natia, Asmaa Gacem viene celebrata eccome. Su 2M, il secondo canale televisivo satellitare pubblico in Marocco, hanno dedicato - proprio in occasione della Giornata internazionale della donna - un servizio all’imprenditrice e proprietaria dell’ Ac Prato, definita come una delle donne più influenti del suo paese. "Questo riconoscimento è un onore che accolgo con profonda umiltà e un’immensa gratitudine. Raccontare il mio percorso personale e lavorativo ai microfoni della TV nazionale 2M, proprio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

