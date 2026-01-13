A 57 anni l’esercizio è ancora perfetto | il video dell’incredibile allenamento di Jury Chechi

A 57 anni, Jury Chechi dimostra come un impegno costante possa mantenere il fisico e la tecnica impeccabili. Nel video, si vede un allenamento eseguito con precisione e coordinazione, testimonianza della sua dedizione. La sua prestazione sottolinea l’importanza di uno stile di vita attivo anche in età avanzata, offrendo un esempio di salute e disciplina.

Fisico scolpito, esecuzione tecnica perfetta, coordinazione da campione. Yuri Chechi non smette mai di stupire e a 57 anni ha mostrato uno stato di forma invidiabile. Sport & Salute, società pubblica che si occupa della promozione dello sport in Italia, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno video che ritrae l'ex ginnasta, dominatore negli anelli, campione olimpico e diverse volte medaglia d'oro anche ai Mondiali, impegnato in un difficilissimo esercizio alla sbarra nella palestra di casa (che ricorda anche i vecchi allenamenti in epoca Covid). Un esercizio svolto alla perfezione e che visto a rallentatore mostra anche la straordinaria coordinazione e la perfezione dei vari gesti tecnici.

