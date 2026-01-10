Vuelle ancora incompleta a Ruvo di Puglia Trucchetti è out De Laurentiis in dubbio

La Vuelle di Ruvo di Puglia affronta ancora difficoltà nel recupero completo della squadra. Trucchetti resta fuori e non partirà con il gruppo, mentre De Laurentiis è in dubbio fino all’ultimo per la partita di domani. La situazione clinica e le incertezze di formazione influenzano le prospettive della squadra in vista dell’impegno imminente.

Non riesce a tornare al completo la Vuelle, ancora alle prese con i guai di Trucchetti, che non partirà nemmeno per la Puglia, e De Laurentiis, in dubbio sino all'ultimo per il match di domani. La società ha diramato ieri pomeriggio una nota ufficiale in cui comunica che " Stefano Trucchetti non prenderà parte alla trasferta di Ruvo: il play sardo è ancora alle prese con l'otite acuta che lo ha costretto a saltare il match casalingo contro l'Urania Milano, pertanto proseguirà con il percorso di terapie definito dallo staff medico-sanitario"; nel comunicato si annuncia anche che "una decisione in merito all'eventuale impiego di Quirino De Laurentiis, ancora condizionato dall'infortunio alla caviglia sinistra riportato contro Rieti, verrà presa a ridosso del match".

