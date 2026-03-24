voto di scambio appello al riesame della dda per ex consigliere regionale

Un ex consigliere regionale della Campania è stato coinvolto in un procedimento giudiziario legato al voto di scambio. La Dda ha presentato un ricorso in appello presso il tribunale del Riesame per contestare una decisione precedente. La vicenda riguarda accuse di aver favorito un candidato attraverso scambi di favori in cambio di supporto elettorale. La posizione dell’ex politico viene ora rivalutata dal tribunale competente.

Tempo di lettura: 2 minuti Figura anche l’ ex consigliere regionale della Campania Pietro Diodato, 66 anni, tra le 31 persone per le quali la Direzione distrettuale di Napoli ha presentato un’istanza di appello al tribunale del Riesame dopo il rigetto di una misura cautelare avanzata al gip Fabrizia Fiore nell’ambito di una indagine sul clan Contini. L’inchiesta, che risale agli inizi di marzo, ha portato alla notifica da parte delle forze dell’ordine di 39 arresti in carcere. La Procura antimafia partenopea contesta a Diodato i reati di voto di scambio politico-mafioso e di turbativa d’asta aggravata. In relazione al primo capo di accusa la... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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