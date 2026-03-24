Voto anticipato? Meloni | Occasione persa ma nessuna crisi politica

Il referendum costituzionale sulla giustizia si è concluso con il 53,25% di voti contrari e il 46,75% favorevoli, coinvolgendo circa 15 milioni di elettori. In seguito ai risultati, il governo ha dichiarato che non si tratta di una crisi politica, mentre il leader di un partito ha commentato che l’assenza di un voto anticipato rappresenta un’occasione persa.

Il referendum costituzionale sulla giustizia segna la vittoria del “No” con il 53,25% dei voti, contro il 46,75% dei “Sì”, pari a circa 15 milioni di elettori. La partecipazione sfiora il 59%, con il “No” in testa in quasi tutte le regioni, ad eccezione di Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che non chiederà la fiducia al Parlamento, precisando che non si tratta di una crisi politica. «Occasione persa per modernizzare l’Italia, ma andiamo avanti», ha commentato la premier. Tuttavia, l’esito del voto ha riaperto il dibattito sulla durata della legislatura, con alcune voci politiche che paventano un possibile voto anticipato nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Voto anticipato? Meloni: “Occasione persa, ma nessuna crisi politica” Articoli correlati Dopo referendum: Meloni non chiederà il voto di fiducia al Parlamento. Perchè “non c’è nessuna crisi politica”ROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non intende chiedere al Parlamento un voto di fiducia sul governo dopo la sconfitta al referendum... Referendum, Giorgia Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico»«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza». Contenuti utili per approfondire Voto anticipato Temi più discussi: Referendum, shock Meloni. E torna la tentazione del voto anticipato; Referendum giustizia primo ko politico per Meloni. Ma la premier tira dritto; Meloni e Schlein a un bivio: ecco cosa cambia da domani; Meloni e l’ipotesi di salire al Colle, ma niente dimissioni né nuova fiducia. Referendum Giustizia, Meloni tentata dal voto anticipato dopo la sconfitta, ipotesi incontro con MattarellaMeloni sta valutando il voto anticipato per evitare il logoramento al governo e cogliere in contropiede le opposizioni ... virgilio.it Meloni: «Il referendum giustizia un’occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate)«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la sconfitta sul ... ilgazzettino.it Il voto danese è un test europeo su Trump. Mette Frederiksen ha anticipato le elezioni dopo lo scontro con Trump sulla Groenlandia. Di @paolapeduzzi x.com Oggi al voto anticipato. La socialdemocratica Mette Frederiksen si è rilanciata grazie al modo in cui ha tenuto testa alla Casa Bianca - facebook.com facebook