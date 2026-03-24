Dopo il referendum, fonti di governo hanno confermato che il presidente del Consiglio non presenterà una richiesta di voto di fiducia al Parlamento. Secondo queste fonti, questa decisione si basa sulla valutazione che la situazione attuale non rappresenta una crisi politica. Nessun passo formale è stato preso in questa direzione, e si continua a mantenere un atteggiamento di stabilità.

ROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non intende chiedere al Parlamento un voto di fiducia sul governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Lo sostengono qualificate fonti di governo, che spiegano come questa via non sia necessaria perché non ci si trova davanti a una crisi politica. Così come, al momento, spiegano le stesse fonti, non è in programma un incontro fra la premier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Dopo referendum: Meloni non chiederà il voto di fiducia al Parlamento. Perchè “non c’è nessuna crisi politica”

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