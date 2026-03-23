Referendum Giorgia Meloni | Occasione persa avanti ma resta il rammarico

«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza». Inizia così il video pubblicato sui social da Giorgia Meloni per commentare i risultati del referendum della giustizia. Il post su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) «Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso. E noi come sempre rispettiamo la loro decisione», continua la premier. «Resta... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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