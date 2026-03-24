vota esce e muore tragedia a musigliano

Aveva appena espresso il suo parere. "Il voto è valido", spiegano gli addetti ai lavori. Romano Saviozzi, 87 anni, ha avuto un malore appena uscito dal seggio. Tragedia alla scuola di via Musigliano, nell’omonima frazione di Cascina, ieri intorno alle 11 quando il signore si è recato alle urne votando, come tanti altri suoi concittadini. Ma proprio mentre lasciava l’istituto scolastico, prima di salire in auto, si è accasciato a terra. I carabinieri, che erano di turno al seggio, ma anche il personale di vigilanza, hanno cominciato subito a effettuare le manovre di rianimazione. Sono andati avanti in attesa del personale sanitario. In contemporanea, gli uomini dell’Arma hanno infatti chiamato il 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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