Muore mentre esce a montare le catene per l' auto | tragedia in Abruzzo
Un turista napoletano ha perso la vita ad Pescocostanzo, in Abruzzo, mentre stava montando le catene da neve sulla propria auto. L’uomo è stato colto da un infarto improvviso, che non gli ha lasciato scampo. L’incidente ha suscitato sgomento tra i residenti e le autorità locali, che stanno approfondendo le cause dell’accaduto.
Tragedia a Pescocostanzo dove un turista napoletano è morto mentre stava montando le catene da neve alla sua auto, colpito da un infarto.La vittima è Giovanni De Rosa, 64 anni, originario di Villaricca, come riportato da Napolitoday.La tragedia fuori da un ristorante dove l'uomo era stato a cena. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Tragedia a Pescocostanzo: Giovanni muore improvvisamente mentre monta le catene da neve: era di Villaricca
Leggi anche: Muore investito da un camion mentre attraversa la strada in bici: l'ennesima tragedia sulle strade d'Abruzzo
ESCE A MONTARE LE CATENE E MUORE STRONCATO DA UN INFARTO.
Ha un malore alla guida ed esce di strada, 57enne muore a Suni. L'incidente sulla statale 292 all'uscita dal paese #ANSA x.com
Amanti dei mattoni, appassionati dei romanzi lunghi, fan di "Il giorno dell'ape", questo annuncio è per voi: in libreria sta per tornare l'esordio di Paul Murray. "Skippy muore", nella traduzione di Beniamino R. Ambrosi, esce il 13 gennaio. bit.ly/SkippyMuore_Ei - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.