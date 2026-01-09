Muore mentre esce a montare le catene per l' auto | tragedia in Abruzzo

9 gen 2026

Un turista napoletano ha perso la vita ad Pescocostanzo, in Abruzzo, mentre stava montando le catene da neve sulla propria auto. L’uomo è stato colto da un infarto improvviso, che non gli ha lasciato scampo. L’incidente ha suscitato sgomento tra i residenti e le autorità locali, che stanno approfondendo le cause dell’accaduto.

Tragedia a Pescocostanzo dove un turista napoletano è morto mentre stava montando le catene da neve alla sua auto, colpito da un infarto.La vittima è Giovanni De Rosa, 64 anni, originario di Villaricca, come riportato da Napolitoday.La tragedia fuori da un ristorante dove l'uomo era stato a cena. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

