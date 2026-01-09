Muore mentre esce a montare le catene per l' auto | tragedia in Abruzzo

Un turista napoletano ha perso la vita ad Pescocostanzo, in Abruzzo, mentre stava montando le catene da neve sulla propria auto. L’uomo è stato colto da un infarto improvviso, che non gli ha lasciato scampo. L’incidente ha suscitato sgomento tra i residenti e le autorità locali, che stanno approfondendo le cause dell’accaduto.

