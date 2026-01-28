Casa Bruschi alle Gallerie d’Italia apertura gratuita domenica 1° febbraio

La domenica 1° febbraio le Gallerie d’Italia ad Arezzo saranno aperte gratis. Come ogni prima domenica del mese, i visitatori potranno entrare senza pagare, offrendo l’occasione di scoprire le mostre e le opere del polo museale di Intesa Sanpaolo. La struttura rimane aperta in modo gratuito, permettendo a tutti di avvicinarsi all’arte senza costi aggiuntivi.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, sono visitabili gratuitamente il 1° febbraio, come ogni prima domenica del mese. Le quattro sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, nella giornata di sabato 14 febbraio propongono la speciale promozione dell’ingresso 2x1, per scoprire le collezioni permanenti e le mostre di ciascuna sede ed anche originali visite guidate sul tema della passione e del romanticismo nell’arte. Domenica 1° febbraio sono aperte gratuitamente la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, dove è visitabile la mostra Fantasie Déco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 4 gennaio 2026, Casa Bruschi invita il pubblico ad entrare gratuitamente, offrendo un'opportunità per scoprire la sua collezione di arte, antiquariato e le mostre temporanee.

