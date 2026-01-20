Giornata della Memoria | al Teatro Carcano debutta in Italia Il grande nulla il dialogo mai raccontato tra Liliana Segre e Primo Levi
In occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Carcano di Milano presenta “Il grande nulla” il 27 gennaio 2026 alle 19.30. Lo spettacolo propone un dialogo immaginario tra Liliana Segre e Primo Levi, basato su un fatto storico poco noto. Un’occasione per riflettere sulla memoria e sulle ombre del passato attraverso un percorso teatrale che invita alla consapevolezza e al confronto.
In occasione della Giornata della Memoria, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 19.30, il Teatro Carcano di Milano ospita “IL GRANDE NULLA – o quel che ci aspettava”, spettacolo che porta in scena un’inedita (e potentissima) ipotesi teatrale: il dialogo mai raccontato tra la Senatrice Liliana Segre e Primo Levi, costruito a partire da un fatto storico poco noto e trasformato in un viaggio drammaturgico tra memoria, ombre e presente. Lo spettacolo, prodotto da Studio MIRA, arriva in Italia dopo il sold-out in Svizzera e si inserisce nel contesto dell’ 80esimo Anniversario della Liberazione dei campi di concentramento, con l’ambizione di intrecciare memoria storica e urgenza contemporanea, senza retorica e senza scorciatoie. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
