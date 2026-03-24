Vomita sangue dopo avere mangiato i frutti di mare | chiuso il ristorante della madre di Beyoncé

Un ristorante gestito dalla madre di Beyoncé è stato chiuso dopo che una cliente ha riferito di aver vomitato sangue dopo aver consumato una zuppa di gumbo con frutti di mare. La denuncia è stata presentata da una persona che ha mangiato nel locale, portando alla sospensione dell’attività. Nessun altra informazione riguardo a eventuali indagini o provvedimenti è stata comunicata.

Il chiosco di proprietà di Tina Knowles, madre di Beyoncé, è stato chiuso in seguito alla denuncia di una cliente che ha raccontato di avere vomitato sangue dopo avere mangiato una zuppa di gumbo a base di frutti di mare. Il locale ha riaperto dopo i controlli sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Intossicati 20 clienti dopo avere mangiato sushi: ristorante chiuso dal Nas Napoli, epatite A: 51 ricoveri dopo consumo di frutti di mare crudiAumentano i casi nel capoluogo campano, con livelli superiori alla media registrati dopo il consumo di mitili senza cottura.