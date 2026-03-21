Napoli epatite A | 51 ricoveri dopo consumo di frutti di mare crudi

A Napoli sono stati registrati 51 ricoveri a causa di casi di epatite A, tutti collegati al consumo di frutti di mare crudi, in particolare mitili. I numeri sono superiori alla media abituale e si concentrano nel capoluogo campano, dove si sono verificati gli episodi più recenti. L’attenzione sulla questione è cresciuta nelle ultime settimane.

Aumentano i casi nel capoluogo campano, con livelli superiori alla media registrati dopo il consumo di mitili senza cottura. Tuttavia il medico precisa che non si tratta di un'epidemia Lesegnalazioni di epatite Anon si limitano alla città di Napoli, ma si estendono adiverse zone della provinciae alCasertano, con ulteriori notifiche da altri ospedali della regione. L’età mediadei pazienti colpiti si collocatra i 30 e i 40 anni. Dai racconti dei medici, emerge unfilo conduttore evidente: tutti i casi hanno in comune ilconsumo di frutti di mare crudi, in particolareostricheecozze. Un medico ha spiegato che,sebbene non si possa parlare tecnicamente di epidemia, unaumento dei casiera atteso dopo le festività natalizie, periodo in cui il consumo di molluschi èparticolarmente diffuso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, epatite A: 51 ricoveri dopo consumo di frutti di mare crudi Articoli correlati Epatite A: record di ricoveri a Napoli e vietati i frutti di mare crudi. Ecco perchéA Napoli sono stati registrati 180 casi di Epatite A, un numero dieci volte superiore alla media, con decine di pazienti ricoverati in ospedale e... Epatite A a Napoli: stop al consumo di frutti di mare crudiABBONATI A DAYITALIANEWS Aumento significativo dei contagi nel 2026 Dall’inizio dell’anno a oggi, nel territorio dell’Asl Napoli 1 Centro sono stati... Tutto quello che riguarda Napoli epatite A 51 ricoveri dopo... Temi più discussi: Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi; Epatite A, vietato mangiare frutti di mare crudi a Napoli; Epatite A Napoli: Allerta Frutti di Mare e 51 Ricoveri. Epatite A a Napoli: 51 ricoveri all'ospedale Cotugno, aumento dei casi dopo il consumo di frutti di mare crudiSono 51 i pazienti, ricoverati per epatite A, nei reparti all'ospedale Cotugno di Napoli con altre 9 persone attualmente in pronto soccorso. Un dato, che supera la media stagionale e ha attirato l'att ... adnkronos.com Napoli, allarme epatite A: «Numeri superiori alla norma ma non si può parlare di epidemia»(LaPresse) A Napoli è allarme epatite A con 51 persone ricoverate all'Ospedale Cotugno di Napoli. Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico della ... ilmattino.it Inter-Napoli at the iconic Arena Civica. Serie A Women x.com Diego Armando Maradona Jr al termine di Cagliari-Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni, a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, destinate a far discutere gli stessi tifosi della squadra partenopea. Dopo il goal vittoria di McTominay, il figlio del ‘Pibe de facebook