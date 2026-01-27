Nasce CINEMOI | la nuova rivista semestrale che racconta il cinema come forza viva del presente

Cinemoi è una nuova rivista semestrale dedicata al cinema come forma di pensiero e riflessione. Presenta volti, storie e voci dal grande schermo, offrendo un punto di vista che va oltre le recensioni, contribuendo a comprendere come il cinema possa influenzare e arricchire la nostra percezione del mondo. Un’occasione per approfondire il ruolo del cinema nel presente e nel futuro della Settima Arte.

Non un semplice magazine di recensioni, ma un luogo di pensiero. Nasce CINEMOI – "Volti, storie e voci dal grande schermo", una nuova rivista semestrale dedicata al cinema, pensata per chi crede ancora che la Settima Arte non sia soltanto intrattenimento, ma una lente capace di cambiare il modo in cui guardiamo il mondo. Un progetto fondato da tre donne unite dalla passione per il grande schermo. CINEMOI nasce dall'iniziativa di tre donne, unite da una visione comune e da un amore profondo per il cinema: Michela Mancusi, Direttrice Editoriale (Editore Zia Lidia Social Club). Annamaria Gallo, Direttrice Responsabile.

