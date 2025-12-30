CineMoi nasce la rivista culturale dedicata al cinema

CineMoi è la nuova rivista culturale dedicata al cinema, nata ad Avellino. Offre uno spazio di analisi e approfondimento sulle tematiche cinematografiche, con un approccio critico e riflessivo. L’appuntamento di lancio si terrà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 18, dando il via a un dialogo continuo sulla settima arte. Un’opportunità per appassionati, studiosi e professionisti di confrontarsi e condividere idee.

Un nuovo spazio di riflessione critica sul cinema prende forma ad Avellino. Martedì 30 dicembre 2025, alle ore 18.00, il Circolo della Stampa ospiterà la presentazione di CineMoi, rivista culturale dedicata al cinema inteso come linguaggio, atto critico e strumento di interrogazione del presente.

Nasce CineMoi. - Una voce nuova, necessaria, per il cinema che pensa. politicamentecorretto.com

Nasce Cinemoi, una voce nuova necessaria per il cinema che pensa - FORIO (NA) – Il 23 dicembre, alle ore 11:30, la Villa La Colombaia di Luchino Visconti riapre le sue stanze al cinema e alla critica. corriereirpinia.it

Nasce CineMoi, il cinema che pensa Il 30 dicembre, alle ore 18.00, il Circolo della Stampa di Avellino ospita la presentazione di CineMoi, una nuova rivista dedicata al cinema come spazio di pensiero, critica e immaginazione. CineMoi nasce per chi crede ch - facebook.com facebook

