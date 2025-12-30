CineMoi nasce la rivista culturale dedicata al cinema

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CineMoi è la nuova rivista culturale dedicata al cinema, nata ad Avellino. Offre uno spazio di analisi e approfondimento sulle tematiche cinematografiche, con un approccio critico e riflessivo. L’appuntamento di lancio si terrà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 18, dando il via a un dialogo continuo sulla settima arte. Un’opportunità per appassionati, studiosi e professionisti di confrontarsi e condividere idee.

Un nuovo spazio di riflessione critica sul cinema prende forma ad Avellino. Martedì 30 dicembre 2025, alle ore 18.00, il Circolo della Stampa ospiterà la presentazione di CineMoi, rivista culturale dedicata al cinema inteso come linguaggio, atto critico e strumento di interrogazione del presente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

cinemoi nasce la rivista culturale dedicata al cinema

© Avellinotoday.it - CineMoi, nasce la rivista culturale dedicata al cinema

Leggi anche: A Pescara Vecchia nasce un nuovo "salotto culturale" dedicato al Vate e all'Abruzzo: è la Libreria dannunziana

Leggi anche: Nasce ufficialmente la Docg "Casauria": dedicata al Montepulciano, interessa 18 comuni della provincia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CineMoi, nasce la rivista culturale dedicata al cinema; NASCE CINEMOI, NUOVA RIVISTA DEDICATA ALLA SETTIMA ARTE; Dalla Colombaia di Visconti ad Avellino: nasce CineMoi, la rivista per un cinema che pensa; Nasce CineMoi. Una voce nuova, necessaria, per il cinema che pensa.

cinemoi nasce rivista culturaleNASCE CINEMOI, NUOVA RIVISTA - Il cinema torna a essere spazio di pensiero e di confronto critico con la nascita di CineMoi, nuova rivista dedicata alla Settima Arte. 9colonne.it

cinemoi nasce rivista culturaleNasce CineMoi. - Una voce nuova, necessaria, per il cinema che pensa. politicamentecorretto.com

cinemoi nasce rivista culturaleNasce Cinemoi, una voce nuova necessaria per il cinema che pensa - FORIO (NA) – Il 23 dicembre, alle ore 11:30, la Villa La Colombaia di Luchino Visconti riapre le sue stanze al cinema e alla critica. corriereirpinia.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.