Serie c femminile Il sestetto di Spina a Quarrata Sarà una serata molto dura

Stasera alle 21, l’Invicta di serie C femminile affronta in trasferta il Blu Volley Quarrata, prima in classifica. La partita si preannuncia difficile, con un divario di 34 punti tra le due squadre, rendendo il match particolarmente impegnativo per le ospiti. La sfida si svolge in un impianto di Quarrata, dove il sestetto di Spina cerca di conquistare punti importanti in una serata che si prospetta intensa.

Trentaquattro punti di differenza per una sfida che pare più una montagna da scalare. Turno proibitivo quello di oggi (inizio alle 21) per l’Invicta di serie C femminile che farà visita alla prima della classe il Blu Volley Quarrata. Incontro sulla carta praticamente impossibile per le ragazze di coach Stefano Spina, alle prese con una crisi di risultati davvero importante. Invicta che ha undici punti, è dodicesima ovvero terzultima in classifica, mentre Quarrata sta giocando una stagione fenomenale. Fra le grossetane e le pistoiesi ci sono ben 34 punti, con la differenza che Quarrata punta alla promozione in serie B2 e le ragazze di Spina lottano per non retrocedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

