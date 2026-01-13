Volley serie B2 Riemerge l’Ambra | Partita affrontata bene

L’Ambra Cavallini Pontedera torna alla vittoria in serie B2 di volley, dopo un periodo di risultati difficili. La squadra ha affrontato con determinazione e senza inutili enfasi, ottenendo un risultato importante per il proseguo del campionato. Questa vittoria rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento della squadra, offrendo nuove motivazioni per le prossime sfide.

Finalmente vittoria per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a riassaporare il dolce sapore del successo dopo una lunga striscia di turni negativi. Nella prima gara del 2026 Chericoni e compagne firmano una prestazione vincente per 3-0 ai danni del Liberi e Forti di Firenze. Una vittoria mai messa in discussione con il team di Alessandro Tagliagambe. "Nonostante le partite precedenti abbiamo affrontato la partita con la giusta serenità e la giusta determinazione, di conseguenza abbiamo espresso una buona pallavolo e meritato la vittoria". Partenza equilibrata poi allungo delle pontederesi (11-9) che trovano un bel break positivo (16-10) giocando in modo pulito e ordinato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

