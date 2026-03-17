Volley serie B C D My Mech Cervia sconfitta onorevole L’Orbite lotta al Russi il derby col Massa

Nel volley di serie B e nei campionati regionali, le squadre ravennati hanno registrato risultati vari. My Mech Cervia ha subito una sconfitta, ma con impegno. L’Orbite ha combattuto nel derby contro il Massa al Russi, mentre altre formazioni hanno portato a casa vittorie o sconfitte. La stagione prosegue con partite che coinvolgono diverse squadre locali.

Come sempre vasta gamma di risultati nel volley di serie B e in quello regionale per le formazioni ravennati. Nel girone D di serie B maschile nuova sconfitta casalinga per la Consar Pietro Pezzi che cade 0-3 (16-25, 18-25, 22-25) al PalaCosta contro la 4Torri Ferrara 6ª in classifica. Ravennati sempre ultimi con 6 punti assieme alla Don Celso. Doppia sconfitta per le formazioni della provincia nel girone G della serie B2 femminile, ma gli avversari erano proibitivi. Ottima la prova casalinga della My Mech Cervia che cede solo 2-3 (25-22, 23-25, 19-25, 25-18, 8-15) al Marsciano quarta forza del campionato. Minor resistenza, invece per la Fenix Faenza che perde 3-0 (25-14, 25-22, 25-20) in casa dell’Omac Active, secondo in campionato ad appena 2 punti dalla vetta del Chiusi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B, C, D. My Mech Cervia, sconfitta onorevole. L’Orbite lotta, al Russi il derby col Massa Articoli correlati Volley serie B. Pietro Pezzi, altro ko. My Mech scatenata. Il Russi espugna il campo della TeodoraCome sempre alti e bassi per il volley nostrano di serie B e dei campionati regionali. Volley serie C, alla Pietro Pezzi il derby con Orbite. E' la quarta vittoria di filaPer la Pietro Pezzi il 2026 si apre con una vittoria, nel derby giocato sabato contro Orbite; davanti a una bella cornice di pubblico, oltre 300 gli... Contenuti utili per approfondire Mech Cervia Temi più discussi: My Mech vince lo scontro salvezza; Gli impegni della serie B2 femminile; Una Marsciano solida sbanca Cervia. Volley serie B, C e D. La ’P.Pezzi’ strappa un set a OsimoDopo la lunga sosta sono tornate in campo le formazioni ravennati di volley di serie B, C e D. Nel girone D di serie B maschile si difende con onore la Consar Pietro Pezzi a Osimo contro la capolista ... ilrestodelcarlino.it Volley Serie B2, la Fenix cade nel derby romagnolo contro CerviaDerby amaro per la Fenix Energia Faenza, che esce sconfitta per 3-1 dal confronto con la My Mech Cervia Volley. Una gara sentita e importante anche in chiave classifica, nella quale le faentine non so ... ravennawebtv.it !!! le tortoretane affrontano la My Mech Cervia Volley, nel match che vale la 18ª Giornata della Regular Season di Serie B2! Viva la Pallavolo, Viva Volley Tortoreto!!! - facebook.com facebook