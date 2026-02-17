’Pietro Pezzi’ ko e penultima My Mech Cervia ancora sconfitta

La squadra Pietro Pezzi ha perso contro My Mech Cervia, che ha conquistato la vittoria per una serie di errori degli avversari. La partita si è svolta a Ravenna, dove i padroni di casa hanno avuto un inizio difficile ma sono riusciti a ribaltare la situazione nel secondo set. Nonostante alcuni momenti di buona forma, i bianco-blu hanno ceduto nel quarto set, lasciando il team di Montesangiorgio ancora in fondo alla classifica di serie B.

Luci e ombre per le formazioni nostrane di volley. Nel girone D di serie B, non sembrava un avversario impossibile per la Consar Pietro Pezzi, la Scuola Pallavolo Montesangiorgio che, invece, si impone a Ravenna 1-3 (21-25, 25-21, 19-25, 23-25) e lascia i bizantini al penultimo posto. Nel girone G di B2 femminile cade ancora il My Mech Cervia col Filottrano: 0-3 (17-25, 15-25, 22-25) e cervesi al 13º posto. Pur perdendo un set, la Fenix Faenza batte 3-1 (25-20, 25-12, 22-25, 25-21) il fanalino di coda De Mitri e si porta in 9ª posizione ad appena un punto dal quinto posto, seppur assieme a tante altre formazioni.